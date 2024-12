Tra sfortuna ed egoismo: nella serata grigia della Fiorentina perde brillantezza anche una delle sue stelle

Non basta il ritorno al gol, peraltro su calcio di rigore, a salvare Kean dal banco degli imputati. Nella sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese pesano un mix di errori tra cui anche quelli dell'attaccante italiano che, ad esempio, al 36' del primo tempo non ha saputo trovare il tempo per il tiro a tu per tu con Sava.

Un po' di sfortuna… e di egoismo

Ci s'è messa anche la sfortuna nella ripresa, con quel palo scheggiato in una situazione dove però - sottolinea il Corriere dello Sport - Kean avrebbe potuto servire il meglio posizionato Sottil, che accorreva sulla sinistra. In una serata da dimenticare per la Fiorentina ha perso brillantezza anche una delle sue stelle.