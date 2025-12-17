La situazione della Fiorentina sta facendo interrogare chiunque su cause e conseguenze. In particolare, la domanda è sempre la stessa: come uscirne? Prova a dare una spiegazione Michelangelo Rampulla, ex calciatore ed ex preparatore dei portieri della Salernitana, a Tuttomercatoweb.com.

“Devi mettere l'elmetto in testa e fare legna”

“Sicuramente è una situazione particolare, l'ho vissuta a Salerno tre anni fa. Ci salvammo pur avendo appena sette punti. Devi mettere l'elmetto in testa, non pensare più al gioco ma al fare legna. Servono più punti possibili, eppure i giocatori della Fiorentina non sono abituati a lottare per certi traguardi, dipende anche da come vivono l'ambiente ora”.

“La Fiorentina manca di elementi chiave in società. Servirebbe Sabatini”

“A Salerno avevamo uno come Sabatini che sappiamo quanto vale per i giocatori e un tecnico come Nicola che sa come salvarsi. E poi il direttore ne cambiò parecchi a gennaio di giocatori. La Fiorentina deve fare la stessa cosa, i giocatori forti tecnicamente non vanno bene, serve gente che sappia lottare e quindi cambiare qualcosa. Purtroppo la società manca di alcuni elementi chiave. Serve tracciare una linea e pensare all'obiettivo d'ora in poi. Sabatini sarebbe ideale ora”.