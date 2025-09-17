L’ex viola Mario Bortolazzi ha parlato a Lady Radio, soffermandosi soprattutto sul centrocampo della Fiorentina, spaziando in generale e tra alcuni singoli.

‘Il centrocampo del Napoli ha soffocato il gioco viola’

“I centrocampisti della Fiorentina sono di ottimo livello, al di là della prova negativa in generale, va dato atto al Napoli di avere impostato una partita volta a soffocare il gioco viola. Conte ha impiegato Lobotka in marcatura su Fagioli, non è stato messo in condizione di giocare. Le cose non sarebbero cambiate con Nicolussi Caviglia dal primo minuto, il centrocampo del Napoli non permetteva di giocare alla Fiorentina”.

‘Fazzini avrebbe potuto agire al posto di Dzeko’

“Fagioli ha le caratteristiche per giocare regista, ha gioco corto e lungo, sa uscire dalle situazioni di difficoltà, deve però ritrovare il ritmo. Arrivato alla Fiorentina non stava giocando e sappiamo tutti perchè, deve ritrovare continuità e ritrovare la personalità e l’autostima che aveva prima. Fazzini avrebbe potuto fare il ruolo di Dzeko col Napoli, vede la giocata, dà mano in mezzo al campo, avrebbe collegato centrocampo e attacco. La Fiorentina ha tante alternative, può giocare sia con due centrocampisti e due trequartisti dietro la punta che con tre centrocampisti”.