Cecchi: "Fiorentina nettamente rinforzata sul mercato. Vice Kean, perché non Beltran? Gli va un merito ancora più grande perché..."

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Voto al mercato? Non credo possa essere sotto il 7, mi accodo alla maggior parte dei tifosi. C’è qualche sbavatura, che si chiama Kayode e Sottil, però la squadra ne è uscita nettamente rinforzata. Sottil ecco non l’ho capito, nell’ultimo periodo era la sua miglior versione a Firenze. Ma pazienza, non mi straccio le vesti”.

“Moreno sostituto di Dodo? Un po' di perplessità ci sono”

Su Kayode: “Il giovane che cresce nel tuo vivaio si porta dentro una spinta identitaria che altri non hanno. Quindi quando qualcuno lascia, fa sempre male. Immagino che per sostituire Dodo la Fiorentina abbia pensato a Moreno… concedetemi un po’ di perplessità”.

“Vice Kean? E perché non Beltran, è una punta atipica ma capace”

Sul vice Kean: “Perché non Beltran? Le cose migliori alla Fiorentina le ha fatte da centravanti, ovviamente atipico. In caso di necessità sarebbe un numero 9 da interpretare, ma potrebbe interpretare il ruolo. Mezzala? No, Beltran è altro e non lo concepisco. Continuo a pensarlo come punta agile e leggera. Il suo merito è ancora più grande perché sta giocando in zone non proprie”.