Si è da poco concluso il calciomercato invernale e la Fiorentina, in Serie A, è stata tra le squadre più attive. Ne ha parlato anche Dario Canovi, esperto procuratore, a Tuttomercatoweb.com: “Trovo il mercato della Fiorentina particolarmente interessante. Ha qualche carenza, soprattutto sugli esterni d'attacco, ma i giovani che ha acquistato sono molto intriganti”.

“Fagioli? La Juve ha fatto bene a cederlo, sarebbe stato uno spreco”

Su Fagioli: “Voleva andare via dalla Juventus, ha capito di non avere molte chance di giocare. La Juve ha fatto bene a cederlo, alla fine un giovane non utilizzato è uno spreco. Sia per lui, che perde minutaggio, sia per la società. Zaniolo? Mi fa pensare che cambi squadra ogni anno, come Joao Felix”.