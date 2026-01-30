"Non capisco perché non mettere il Napoli di domenica, dopo aver giocato in Champions. La Fiorentina non può spaventare..."

Angelo Forgione, giornalista sportivo vicino alle vicende del Napoli, ha così commentato la sfida in arrivo che vedrà i partenopei accogliere la Fiorentina domani sera, alle 18.

Sulle condizioni del Napoli

“Contro la Fiorentina sarà necessario ruotare, che sia dall’inizio o con cambi più rapidi nella ripresa. Il Napoli è uscito consumando tutto dalla sfida col Chelsea, forse pure qualcosa in più di quello che aveva in corpo. E in più c’è un altro tema: il calendario. Io non trovo un motivo logico per mettere Torino-Lecce alle 12.30 e Napoli-Fiorentina alle 18.30 di sabato. Potevi spostare il Napoli nello slot di domenica alle 12.30 e dargli almeno mezza giornata di recupero in più. È una scelta cervellotica, francamente”.

Sulla sfida di domani

"La Fiorentina potrebbe impostare la sfida per colpire nel finale, quando il Napoli calerà. È sotto gli occhi di tutti che il Napoli oggi è una squadra sulle gambe: se vuoi sfruttare un vantaggio, punti sulla resistenza. Detto questo: anche a ranghi completi, la Fiorentina non mi sembra una squadra che debba spaventare il Napoli. Se il Napoli dovesse fermarsi ancora, dovrebbe interrogarsi seriamente su dove vuole andare in questa stagione”.