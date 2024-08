In Germania la Fiorentina giocherà una partita... e mezzo. La particolare decisione sull'amichevole con il Friburgo

L'ultima amichevole della Fiorentina prima dell'inizio del campionato sarà alquanto particolare. Quella di domani contro il Friburgo, calcio d'inizio alle ore 15.30, non avrà infatti le caratteristiche di una normale partita.

Tre tempi da 45'

Ci riferiamo in particolare alla durata dell'incontro. In terra tedesca la Fiorentina giocherà tre tempi da 45 minuti, di fatto una partita e mezzo. Una decisione presa ovviamente in accordo con il Friburgo, allo scopo di testare ulteriormente la condizione fisica dei giocatori. Da Palladino ci aspettiamo quindi una rotazione pressoché totale tra un tempo e l'altro, come testimonia anche la lunga lista dei convocati.