I convocati di Palladino per l'amichevole a Friburgo: chi si rivede, c'è Amrabat! De Gea rimane ancora a Firenze, out Gonzalez

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati per l'amichevole di domani in Germania, contro il Friburgo, ultimo test prima dell'inizio della stagione. Chi si rivede in lista: spunta Sofyan Amrabat! Nonostante i molteplici scatti con la maglia del Manchester United, il marocchino partirà con la squadra.

De Gea non parte, ci sono alcuni giovani

Chi resta a Firenze è invece, logicamente, David De Gea, arrivato in giornata in città. Presenti gli altri tre acquisti del mercato estivo: ci sono Kean, Pongracic e Colpani. Confermati anche alcuni ragazzi provenienti da un buon precampionato, quali Baroncelli e Fortini. Fuori dalla lista, come prevedibile, Nico Gonzalez.

Ecco la lista completa: