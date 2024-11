Vigilia di scontri per il derby della Mole: incidenti tra tifosi della Juventus e del Torino. Un arresto

Si è trasformata in una vera e propria notte di guerriglia in strada ha caratterizzato l’avvicinamento al derby della Mole, che andrà in scena questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Una cinquantina di ultrà di Torino e Juventus sono entrati in contatto nella zona della chiesa della Gran Madre: il tutto condito di cori, torce e fumogeni.

Violenza in centro a Torino alla viglia del Derby della Mole

Attorno alle una di notte due gruppi di tifosi, uno granata e l’altro bianconero, incappucciati, si sono fronteggiati con bastoni e cinture vicino a via Lanfranchi a Torino, alla vigilia dell’ennesimo derby tra le due squadre. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Sono stati identificati una decina di ultrà bianconeri, uno dei quali è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.