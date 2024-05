Braglia: "Eccessivo prendersela con Italiano, la colpa è dei giocatori. Baroni? Potrebbe succedere qualcosa"

In diretta su TMW Radio, ha parlato l'ex portiere Simone Braglia, che ha commentato anche il finale di stagione di Vincenzo Italiano, uscito sconfitto dalla finale di Conference League di Atene:

La finale cambia il giudizio su Italiano?

“E' eccessivo prendersela con lui. L'identità la Fiorentina ce l'ha, e poi le colpe sono dei giocatori che entrano in campo. Certo, perdere tre finali di fila è eccessivo. E questo potrebbe incidere sull'interesse di qualche big”.

Poi su Baroni…

"Per me Baroni, che non ha firmato con il Verona, si muoverà e potrà succedere qualcosa".