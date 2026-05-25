Il mercato al tempo dei social: Dodô, galeotto fu quel 'mi piace'. Pura casualità o indizio?

Terminata la stagione, è già tempo di mercato in casa Fiorentina vista l'enorme mole di lavoro che attende Paratici, incaricato di una rifondazione che passerà inevitabilmente dal mercato. Tra detti e non detti, però, è saltato fuori un piccolo indizio social che riguarda Dodô, ‘reo’ di aver messo mi piace alle ultime foto postate… da un'altra squadra.

L'indizio

La carrellata di foto in questione riguarda un ritrovo di fine anno che coinvolge Gasperini e la sua squadra, la Roma. Dodô, chiaramente, non segue i giallorossi su Instagram ma è amico di Wesley, suo connazionale che milita lì. La polemica, ad ogni modo, si è già accesa: sarà solo un caso, una foto che gli è capitata sotto mano a cui non ha dato molto peso, o è un indizio di mercato? Fatto sta che il laterale ha già tolto il ‘mi piace’, sintomo che qualcuno deve averglielo fatto notare…