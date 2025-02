Viviano: "Da tifoso vorrei vedere una Fiorentina più aggressiva, il metodo di Palladino non funziona. De Gea? Fortissimo ma..."

L'ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato di Raffaele Palladino a Radio Bruno Toscana: “Non mi piace criticare, sicuramente ha le sue colpe ma anche i suoi meriti. Dopo quattro partite andate male ha deciso di abbassare la squadra, ma a mio modesto parere questo metodo difensivista non funziona. Contro il Como bisogna dare merito anche agli avversari, si vedeva che erano organizzati mentre la Fiorentina non sapeva cosa fare”.

“Da tifoso vorrei una Fiorentina offensiva”

Poi ha aggiunto: “Io da tifoso vorrei vedere una Fiorentina aggressiva, offensiva, non che si chiude subito dopo aver segnato un gol. Sul portiere dico onore a De Gea, che è fortissimo, ma è qui da otto mesi e non si può paragonare a portieri storici come Toldo che ai tempi della Fiorentina per me era meglio di Buffon”.