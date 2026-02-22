La seconda giovinezza del Cigno di Sarajevo: Dzeko continua a essere decisivo e lo Schalke vola in vetta

Chi avrebbe mai immaginato che lo stesso Dzeko che ha faticato enormemente nella Fiorentina sarebbe rinato alla veneranda età (calcisticamente parlando) di 39 anni? Il bosniaco ancora decisivo per il suo Schalke 04, che ora riacciuffa la vetta della classifica.

Firma ancora lui

Certamente la seconda serie tedesca non può offrire la stessa competitività della Serie A: fatto sta che anche ieri Dzeko ha ricordato a tutti di sapere ancora come si fa, trovando un gol e un assist nel successo per 5-3 dei suoi contro il Magdeburg. 76 minuti in campo da leader, rete di testa da distanza ravvicinata - valevole per il 2-1, arrivato allo scadere del primo tempo - e sponda vincente per Ljubicic: i tre punti dello Schalke portano soprattutto la sua firma.

Apporto pesante

L'arrivo di Dzeko a Gelsenkirchen non si è rivelato il canto del cigno di un attaccante che ha dato tanto, tutt'altro: l'ex Fiorentina ha dimostrato a tutti che il suo periodo a Firenze non ha rispecchiato il vero Dzeko, collezionando invece 4 reti e 3 assist nelle prime cinque uscite in Germania. E lo Schalke adesso vola in cima alla classifica.