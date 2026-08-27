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La Curva Fiesole annuncia la coreografia per festeggiare il centenario: l'invito ai tifosi - FOTO

Redazione /
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Trascorsi i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, la Curva Fiesole chiama nuovamente a raccolta i tifosi viola. Dopo la splendida cornice del centro storico colorato di sciarpe, bandiere e fumogeni di ogni tipo, il tifo organizzato annuncia una coreografia.

Dopo i festeggiamenti in centro, ecco la coreografia

In occasione di Fiorentina-Frosinone, in programma sabato alle ore 18:30, in Curva Ferrovia ci sarà dunque una scenografia. Sono state pubblicate le istruzioni, con l'invito -rinnovato- a portare una maglietta della Fiorentina.

Le istruzioni della Curva

Ecco l'annuncio:

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