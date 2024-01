E' Fiorentina-Napoli anche in Costa d'Avorio: Kouamé sfida Osimhen, inseguendo la rivelazione del girone A

Tempo di Coppa d'Africa per l'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé. Dopo aver riposato per l'intera gara inaugurale (vinta contro la Guinea Bissau), oggi il numero 99 di Italiano partirà titolare. Diretta televisiva su Sportitalia, per seguire il nostro beniamino contro il napoletano Victor Osimhen.

Costa d'Avorio-Nigeria alle 18:00

Sarà Fiorentina-Napoli anche in Costa d'Avorio dunque, nel giorno che vedrà opporsi le due formazioni nostrane in Arabia Saudita. Tre continenti paradossalmente collegati, per un Costa d'Avorio-Nigeria il cui calcio d'inizio avrà luogo alle ore 18. Il numero 20 degli Elefanti sfida il pezzo da novanta del Napoli campione d'Italia. Ma la capolista del loro girone, per ora, è un'altra…

Ma la capolista del girone A è una sorpresa

La Guinea Equatoriale, difatti, avendo appena sconfitto la Guinea Bissau è l'assoluta capolista del girone A, con la bellezza di 4 punti conquistati in due giornate. Proprio la Nigeria era stata fermata sull'uno a uno contro l'Equatoriale, che adesso aspetta la sfida fra Kouamé e Osimhen per conoscere il proprio futuro in Coppa d'Africa.