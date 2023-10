Il giornalista Carlo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Ci sono dei giocatori importanti che ancora non si sono praticamente mai visti, come ad esempio Ikonè oppure Lopez o Barak. Ciò significa che la rosa è ampia e che nuove risorse possono venire a galla. Storicamente le squadre di Italiano, penso anche allo Spezia, danno il meglio nella seconda parte di stagione e questo mi fa essere ottimista. Essere così in alto in classifica può generare un po' d'ansia, ma vedo un gruppo maturo che saprà gestire la situazione. Le avversarie sono più forti, ma il calcio è imprevedibile”.

E poi: “Alla Fiorentina l'anno scorso è mancato tantissimo il regista, mentre quest'anno ne hai addirittura due. Con Arthur il gioco è migliorato, lo dimostrano in numeri in attacco. Stadio? Io resto contrario al restyling del Franchi. In un mondo politicamente ideale, oggi avremmo uno stadio nuovo e bellissimo fuori Firenze, esattamente come il Viola Park. Certo, ormai i fondi europei sono stati stanziati e quindi a questo punto tanto vale restaurare il Franchi. Perlomeno non pioverà in testa alla gente e ci saranno dei bagni puliti, ma ricordiamoci che per due anni la Fiorentina sarà danneggiata da questa situazione".