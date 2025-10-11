Tra chi sostiene che Albert Gudmundsson debba giocare più a ridosso della porta e chi lo vede ancora come jolly, si inserisce la prestazione di ieri sera in Nazionale dove il numero dieci della Fiorentina ha imperversato e quasi tenuto a galla i suoi da solo. I quotidiani islandesi esaltano la prestazione del calciatore viola, premiando la sua doppietta con diversi 8.

Ma in particolare il portale vìsir.is sottolinea la pericolosità di Gudmundsson quando pescato dai compagni all'altezza della metà campo, tra le linee come si dice in gergo, non da mediano naturalmente ma neanche da seconda punta vera e propria. Che è forse quanto vorrebbe applicare con lui Pioli, fin qui però senza risultati.