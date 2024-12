Dopo la sfida di Conference League contro la Fiorentina, terminata 7-0 per i viola, il tecnico del LASK Linz Markus Schopp ha parlato in sala stampa: “Dal primo secondo abbiamo cercato di combattere, ma sapevamo che la Fiorentina è molto forte e cresciuta. Non solo per i risultati, ma soprattutto per la mentalità: sono concentrati e compatti. Hanno strameritato questa vittoria”.

“La Fiorentina ci ha fatto male, dovevamo essere al massimo e invece…”

Sulle opportunità: “Abbiamo avuto qualche piccola occasione all'inizio, anche subito nella ripresa. Però si capiva subito nei 90 minuti… non ci ho creduto neanche un po'. Dobbiamo capire che la Fiorentina ci ha fatto male in ogni occasione, sta migliorando e si capisce guardando le partite ogni tre giorni. Il LASK sta vivendo un momento difficile e i risultati non bastano. Oggi dovevamo funzionare al massimo contro un avversario del genere e non ce l'abbiamo fatta”.

“Al LASK non sta funzionando la squadra, risultato non sorprende”

E aggiunge: “Nella partita di oggi dovremmo dire di no, però qualcosa deve iniziare a crescere. Al LASK è un momento tosto, ripeto, per questo alcuni giocatori ci provano ma sono al limite. Il mix non sta funzionando, non è una sorpresa”.

“Fiorentina di livello altissimo, preparata molto bene”

Sulla Fiorentina: “Squadra preparata molto bene, si è visto già dalla prima occasione. Combatte coi migliori in un campionato come la Serie A. Questo basta per capire il livello, ha lavorato molto bene ultimamente. Pronta per Europa League? Si vede come si presenta bene, il livello è altissimo. I tanti giocatori fanno la differenza”.