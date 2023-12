Dopo il pareggio della Fiorentina in Ungheria, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il primato nel girone fa bene all'autostima, valuta la Viola in un'ottica buona in Europa. Poco da dire da questo punto di vista”.

Su Gonzalez: “Da ieri sera ci facciamo tutti delle domande. Un conto sarebbe una contrattura, un conto uno stiramento, un conto uno strappo… Certo è che il campo di Budapest non era molto diverso dai campetti provinciali, non era certo un aiuto né la situazione migliore per Nico. Ma ha fatto bene a giocare, se la sentiva. Ora c'è da sperare in un pronto recupero, senza lui e Bonaventura è molto difficile”.

Su Ikoné e Brekalo: “Guardando i numeri non ce n'è uno incoraggiante, sulle fasce. I problemi ci sono un po' per tutti. Ikoné ieri è sembrato fuori da qualunque contesto, non è a ritmo con la partita. Le scelte non saranno facili, ma sono pur sempre quattro nomi. Non è possibile, poi, che nessuno tra loro non veda la porta”.