UFFICIALE: Luis Alberto lascia la Lazio dopo la lunga telenovela. Lo spagnolo si accasa in Arabia Saudita

Dopo anni in bilico in biancoceleste, con di mezzo anche la suggestione Fiorentina e tante altre ipotesi per cambiare aria, Luis Alberto lascia la Lazio dopo una lunga tiritera. Nonostante le parole di Lotito, convinto di non aver messo in vendita nessuno, il calciatore saluta Roma dopo otto anni.

Ecco la nuova avventura di Luis Alberto

Luis Alberto è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Duhail, squadra qatariota che poco fa ha pubblicato i primi scatti ufficiali. Alla Lazio vanno dodici milioni di euro compresi i bonus, al calciatore otto milioni a stagione.