Pioli: "Vogliamo dare seguito alla vittoria con la Fiorentina. Jovic? Ha qualità, ma può e deve fare di più"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della partita con il Lecce, ha parlato della condizione della squadra: “Contro la Fiorentina abbiamo infilato la quarta vittoria di fila in campionato, una cosa che ci era già successa ma non abbiamo mai raggiunto la quinta. Ci proveremo domani, anche se non sarà facile perché i salentini sono cresciuti molto nelle ultime settimane”.

“Jovic può fare di più”

Poi Pioli ha parlato dell'ex viola Luka Jovic: “E' un giocatore di qualità, continuo a pensarlo e a dirlo. Si è fatto trovare pronto quando l'ho chiamato in causa, ma questo non significa che non possa fare di più. Anzi, di questo sono fermamente convinto. Leao? Nel momento più importante della stagione lo abbiamo al meglio sia fisicamente che tecnicamente e mentalmente".