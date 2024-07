Incredibile il sogno del Como che diventa realtà, Varane: "All'inizio ero curioso, poi ho scoperto un progetto speciale"

Evidentemente non sono serviti né uno stadio avveniristico (anzi, sul Sinigaglia è corsa contro il tempo per avere l'agibilità in vista dell'esordio in campionato), né un centro sportivo megagalattico per attirare un campione del Mondo come Raphael Varane. E dire che il Como in A mancava da oltre 20 anni. A stupire sono state però le parole del difensore francese, appena ufficializzato dal club lombardo:

“Sono molto felice ed entusiasta di questo nuovo progetto, non vedo l’ora di iniziare e poter conoscere la squadra e i miei compagni. C’è anche la preparazione fisica per la stagione da affrontare. All’inizio ero curioso di scoprire di cosa si trattasse e poco dopo ho realizzato quanto questo progetto sia speciale e diverso da tutti gli altri che mi erano stati proposti, quindi ho voluto saperne di più. Più mi immergevo nel progetto è più diventava interessante e questo mi ha dato una prospettiva diversa su ciò che volevo fare. Una volta che la cosa è diventata concreta è andata subito in cima alla mia lista e siamo riusciti a concludere. Sono davvero molto felice”.