Janogy: "Orgogliosa di questa Fiorentina, siamo una bella squadra. Champions? Ci credo al 100%"

Nella vittoria della Fiorentina Femminile ai danni della Juventus, che tiene le ragazze viola ancora in vita per un posto in Champions League, la numero 9 Madelen Janogy è stata scelta come migliore in campo. A fine gara, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono orgogliosa della squadra e della partita che abbiamo fatto oggi, dobbiamo esserne contente. Abbiamo capito che, lavorando così bene, siamo una bella squadra”.

Sui prossimi due impegni: “Ci aspetta una partita molto tosta, ma finalmente abbiamo capito come prendere fiducia al meglio e come lavorare per ottenere risultati. Se continueremo a fare come stiamo facendo, allora possiamo raggiungere gli obiettivi. Champions League? Ci credo al cento per cento”.