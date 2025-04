Al termine della vittoria per 3-1 contro la Juventus, le calciatrici della Fiorentina Femminile Emma Severini e Francesca Durante hanno commentato la gara che porta le ragazze viola ad avere ancora una speranza per un posto in Champions.

Così Emma Severini: “Il sogno continua e penso che oggi è arrivata la dimostrazione che stiamo continuando a crescere. Vincere contro le campionesse d'Italia è tanta roba. Poi c'è una rivalità storica… Io la capisco bene essendo di vicino Firenze, ma tutte le ragazze le hanno capito. Per noi è nel sangue. Il bello del calcio è che puoi sempre rincorrere i tuoi obiettivi e noi, come squadra, ci differenziamo per i nostri stimoli collettivi. Fanno la differenza. Tutto è ancora in gioco, noi lo vogliamo. Rammarico? C'è sempre. La stagione è sempre lunga e ogni squadra, noi compresi, ripensa a quanto fatto. Ma il calcio ti dà sempre una possibilità fino alla fine, il focus è sulle prossime partite”.

Questo il commento di Francesca Durante: “Sono molto contenta, ci tenevo tanto a fare una bella prestazione e a regalare tre punti contro la Juve. Quanto crediamo alla Champions? Lo abbiamo fatto vedere oggi, tutte eravamo determinate per fare bene oggi e da qui fino alla fine. Qualche punto l'abbiamo lasciato per strada, ma stiamo facendo un processo di crescita e mostrando i nostri valori. Guardare al passato non ha senso”.