Farris commenta lo Scudetto: "Rischiavamo di andare sotto in classifica. Poi contro la Fiorentina è arrivata una svolta per lo slancio decisivo"

L'Inter è campione d'Italia; oggi sono proseguiti i festeggiamenti grazie alla vittoria contro il Torino. In particolare, nel post-gara, Simone Inzaghi non si è presentato in conferenza stampa lasciando il compito al suo vice, Massimiliano Farris, che ha parlato delle tappe del campionato.

“Firenze è stata una svolta”

Ecco le sue parole: “Svolta? Non c'è stata una sola partita. Eravamo preoccupati a Riyadh, ad esempio, poi siamo stati bravi ad alzare la Supercoppa. Subito dopo sentivamo il rischio di andare sotto in classifica. Ma a Firenze, contro la Fiorentina senza due top player importanti, è arrivata una svolta giocando una partita strepitosa. Da lì lo slancio decisivo”.