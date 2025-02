Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Como alle 12:30, si sono da poco concluse le gare delle 15 di questa domenica di Serie A.

L'Udinese batte un bel colpo vincendo 3-0 contro l'Empoli. Christian Kouame, titolare in attacco, si rende ‘protagonista’ per aver fallito diverse opportunità davanti alla porta. Periodo d'oro per l'olandese Ekkelenkamp, a tre gol in due gare con i bianconeri. Chiude i conti Thauvin. La squadra di D'Aversa, ora più che mai, deve guardarsi le spalle.

Monza e Lecce, invece, non si fanno male. Uno 0-0 che serve più ai salentini, che vanno vicini al successo nel recupero. I brianzoli non sanno più vincere, dopo l'ultima vittoria contro la Viola a metà gennaio.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 46, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 34, Udinese 33, Torino 28, Genoa 27, Como 25, Cagliari 25, Lecce 25, Verona 23, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 14.

* = una partita in meno.