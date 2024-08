Gonzalez si allena sul campo...ma lontano dai compagni. Palladino gli va incontro prima della seduta e lo abbraccia - FOTO FN

Una novità - anche se non più di tanto assoluta - riguarda l'allenamento pomeridiano della Fiorentina. Come risulta dal Viola Park, in questi minuti Nicolas Gonzalez sta svolgendo la seduta sul campo al fianco del gruppo di Palladino.

La Juve si avvicina, ma Nico intanto si allena a Firenze

Con la trattativa che va avanti tra Fiorentina e Juventus, l'argentino nel frattempo scende in campo, anche se lo fa in maniera differenziata rispetto al resto del gruppo. Da segnalare, però, come ripreso da Sky Sport, l'abbraccio, prima dell'inizio della seduta, fra il nuovo mister e l'argentino. E ve lo proponiamo qua sotto:

L'abbraccio, con tanto di sorrisi, fra Palladino e Gonzalez prima dell'allenamento di questo pomeriggio - FOTO FN

Improbabile una sua convocazione per il match di domani - d'altronde la Juventus è vicina a chiudere - ma rimane da rimarcare prima questo abbraccio fra Palladino e Gonzalez e poi il fatto che sia comunque sceso in campo ad allenarsi. Nonostante, lo ribadiamo, abbia svolto un allenamento individuale, a parte, a distanza dal resto del gruppo.