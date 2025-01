E se la scelta sulla difesa fosse un segnale di Palladino per tornare definitivamente a tre dietro? A prescindere servono rinforzi, Valentini non basta

In pochi si sarebbero aspettati il ritorno alla difesa a tre di Palladino nella sfida della sua Fiorentina contro il Napoli. Una scelta che ha sorpreso molti, ma il Corriere Fiorentino ipotizza che questo potrebbe essere un segnale lanciato dall'allenatore per il ritorno a tre dietro. Ma per farlo serviranno rinforzi. Si legge:

“Magari quello spedito ieri dal mister è il segnale (unito alla richiesta di avere anche Pablo Marì oltre a Valentini) della voglia di tornare definitivamente a tre dietro. Di certo c’è che nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe tornato al 3-4-2-1. Una svolta improvvisa, e sorprendente anche negli uomini. A sinistra per esempio, e per la seconda di fila, c’era Parisi e non Gosens (segno di come il tedesco abbia come minimo qualche acciacco da smaltire) mentre dietro c’era Moreno (alla prima da titolare in campionato) e non Pongracic”.