Il Torino è costretto a salutare Buongiorno. Per sostituirlo si pensa a un ex Fiorentina

Un ex Fiorentina può tornare in Serie A dopo soltanto un anno fuori dal campionato italiano. Il tutto è legato al Torino, che sembra quasi costretto a cedere un ottimo difensore come Alessandro Buongiorno. Il pressing del Napoli si è fatto molto insistente, la trattativa è agli ultimi dettagli.

Il Torino pensa a un ex viola

Per sostituire Buongiorno, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino sonda alcuni profili quali Baniya del Trabzonspor e Struijk del Leeds United. Oltre a questi c'è anche Igor, ex Fiorentina e attualmente al Brighton dopo una stagione altalenante.