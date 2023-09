Barone: "La rosa ampia ci permette il turnover. Pazienza per l'inizio degli attaccanti, non dobbiamo attaccarli. E su Italiano..."

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro l'Udinese: “Ovviamente giochiamo tutte le partite per fare risultato. Siamo super preparati. C'è un turnover sulla formazione, ce lo permette la rosa abbastanza ampia. La squadra è abituata a giocare più volte la settimana. Sono super fiducioso, il cammino è lungo”.

Su Maxime Lopez: “Lo abbiamo voluto, anche il mister lo ha cercato. Attacco? Nzola ha segnato tanto allo Spezia, Beltran lo abbiamo cercato con intensità e ha scelto noi alla Roma. Pazienza per questo inizio, non dobbiamo attaccarli. Né loro né il mister, che ci ha portato in due finali. Ripeto, ci vuole pazienza e anche fortuna. Ma il campionato è molto lungo”.