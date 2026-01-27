I (possibili) convocati della Fiorentina: quante sorprese! Fuori Dodô, Mandragora e Kean, ma non solo. Tanti i giovani chiamati da Vanoli

Attraverso la live all'interno dello spogliatoio della Fiorentina nel pre partita del match contro il Como, è possibile risalire alla probabile lista dai convocati di Paolo Vanoli per la sfida di questa sera in base alle maglie presenti e quelle assenti. La Fiorentina ancora non ha pubblicato la lista ufficiale dei convocati.

Quanti out!

Tantissime le sorprese. Secondo quanto ricostruito sarebbero out dalla lista Dodô e Mandragora. Mancano anche Nicolussi Caviglia (mercato), Kean, Parisi e Lamptey, questi ultimi tutti alle prese con problemi fisici. Risulta essere assente anche Kouamé.

Tanti giovani

Vanoli ha chiamato diversi giovani della primavera per stasera: ci sono Edoardo Sadotti, Lapo Deli e Piergiorgio Bonanno, oltre a Riccardo Braschi. Non risulta esserci al momento Luis Balbo, la cui maglia non risulta nello spogliatoio viola. Tuttavia, secondo le nostre informazioni, il giocatore venezuelano dovrebbe essere della partita.

I possibili convocati

La lista dei convocati ricostruita tramite le maglie preparate nello spogliatoio: De Gea, Lezzerini, Fazzini, Christensen, Comuzzo, Fagioli, Kospo, Pongracic, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Deli, Fortini, Kouadio, Brescianini, Fabbian, Piccoli, Ranieri, Solomon, Sadotti, Bonanno, Ndour, Braschi, (Balbo?).