Parisi: "Ringrazio Vanoli per la fiducia sul mio nuovo ruolo, ma devo fare anche gol e assist"

L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della gara contro la Lazio.

Ringrazio il mister per la fiducia

Parisi ha dichiarato: "Devo ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato in quel ruolo, ho le caratteristiche per determinate avendo dribbling e velocità.

“Queste caratteristiche sono nelle mie corde”

E ha aggiunto: "Posso saltare l'uomo e la fase di non possesso ce l'ho nelle corde: è un ruolo che mi piace, ringrazio il mister per la fiducia. Sono contento, ma so che devo fare anche gol e assist".