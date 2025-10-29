Ndour: "Pio Esposito fortissimo, lo conosco bene ma sapremo come arginarlo. Mi auguro che non segni"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, titolare oggi contro l'Inter, è intervenuto a DAZN per parlare di un avversario di stasera che è suo amico, ovvero l'attaccante nerazzurro Pio Esposito.

"Siamo cresciuti insieme"

Ndour ha dichiarato: "Oltre che un giocatore fortissimo, Pio Esposito è un ragazzo eccezionale, siamo cresciuti insieme a Brescia.

“I miei compagni sapranno fermarlo”

E ha aggiunto: "Lui sta facendo molto bene, ma i miei compagni sapranno come arginarlo. Spero che non segni, ma sono contento di quello che sta facendo".