Zazzaroni: "Il bello è che la Fiorentina si impegna pure. Male, ma il problema non sono i giocatori"

Sulla crisi infinita della Fiorentina non si sta risparmiando nessuno. Nemmeno il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che ha analizzato al podcast Numer1 senza giri di parole la situazione drammatica della Viola, individuando le responsabilità soprattutto all’interno della società:

“La colpa non è della squadra”

“Non capisco quelli che dicono alla squadra che non si sta impegnando: questa è la cazzata del secolo. La verità è che c'è una società disorientata: la morte di Barone prima, il presidente ora che non sta bene e sta in America, le dimissioni di Pradé per la sua incolumità...".

Ancora su Pradé

“A Firenze non ci sono violenti, ma vi posso dire che Pradé aveva paura di quei ragazzini che vogliono fare i fenomeni per strada. Non poteva uscire di casa”.

“Ma chi ci viene ora a Firenze?”

"E la squadra purtroppo si impegna pure. Male, perché non corre, ma l'impegno c'è. Ma la società non è in grado di prendere una decisione seria. Vanoli sembrava l’unica soluzione, ma non ha cambiato nulla. C’è della tossicità nella squadra. E il mercato? Chi verrebbe ora a Firenze?".