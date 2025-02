L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, ha commentato a Radio Bruno la sconfitta della Fiorentina a Verona, esprimendosi sull'allenatore Palladino, in discussione dopo le ultime tre sconfitte consecutive:

“Non c'è niente di meglio a giro…”

“Non manderei via ora Palladino perché non vedo in giro niente di meglio. Non è facile trovare un allenatore che a marzo sa cambiare le carte in corsa. Lo terrei, ma mi chiederei quale sia il futuro della sua proposta tecnica visto che ha cominciato a 3 in difesa, poi ha cambiato, poi siamo arrivati a dare via tutti gli esterni ma gioca con calciatori fuori ruolo perché la Fiorentina ha uomini di palleggio”.

Viviano dice la sua su Palladino

"La Fiorentina avrebbe un centrocampo perfetto a tre con Fagioli regista e due incursori come Cataldi e Mandragora. Invece ha vinto con l’Inter e da lì sta riproducendo sempre la stessa tattica, ma un conto sono squadre come il Como o il Verona. Palladino non propone calcio, non ha nessuna idea di proposta di gioco. Vorrei che l'allenatore scegliesse una strada definitiva e non tornasse indietro: a marzo una squadra non può non avere un’identità”.