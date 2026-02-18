L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana per analizzare l'imminente partita della squadra viola con lo Jagiellonia.

Opportunità per le riserve

“Il lavoro del calciatore è mettere in difficoltà l'allenatore ad ogni partita - ha detto Flachi - domani sarà un'occasione può servire a quei ragazzi che finora hanno giocato meno. E' normale avere retropensieri ma devono essere cancellati per focalizzarsi sulla partita. Vincere porta a vincere e devi dare continuità, facendoti trovare pronto. Poi, ogni giocatore che troverà spazio domani potrebbe anche avere l'opportunità di giocare in campionato".

Il match di sabato

Come si approccia alla Conference? “La serenità può aiutare, il problema è la situazione che c'è in casa Fiorentina. Giovedì giochi e torni venerdì pomeriggio con tempi di smaltimento sempre più corti. Sta ai giocatori perché devono stare bene, sabato abbiamo visto una squadra diversa a livello di gruppo. Non avevi la percezione che avrebbe preso gol perché era compatta, unita”