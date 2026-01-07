Viti e Richardson intraprendono lo stesso percorso lontano dalla Fiorentina
Mattia Viti. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra i giocatori esclusi dalla convocazione per la partita tra Lazio e Fiorentina, che si giocherà stasera, troviamo Amir Richardson e Mattia Viti. I due stanno per intraprendere lo stesso percorso che da Firenze li porta verso Nizza in Francia.
Richardson
Il centrocampista se ne andrà via in prestito verso la squadra della Costa Azzurra, con ingaggio che dovrebbe rimanere pagato in parte anche dal club viola.
Viti
Quanto al difensore, la Fiorentina interromperà il prestito dopo pochi mesi dal suo arrivo. A quel punto spetterà al Nizza decidere che cosa fare con lui.
