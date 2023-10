Sentite Ogbonna: "La vittoria della Conference League contro la Fiorentina è stato il momento più bello della mia carriera"

Nella finale di Praga entrò soltanto nei minuti finali, eppure quella Conference League vinta contro la Fiorentina rappresenta un ricordo indelebile per Angelo Ogbonna: “E' stato sicuramente il momento più bello del mio percorso al West Ham” ha detto l'ex Juventus a La Stampa.

“Quella vittoria è stata il coronamento di un cammino che l'anno precedente si era interrotto in semifinale di Europa League. Tre stagioni di fila in Europa rappresentano qualcosa di straordinario per un club come il West Ham”.