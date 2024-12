Perché è stato convalidato il gol di Cataldi contro il Cagliari? Ecco i dialoghi integrali al VAR dopo la rete viola

Durante la trasmissione Open Var su DAZN è stato analizzato anche il gol di Danilo Cataldi in Fiorentina-Cagliari e il sospetto fuorigioco di Kouamé. Subito dopo che il pallone è finito in rete si sente la conversazione tra l'assistente Carbone e gli arbitri al VAR Serra e Mariani.

“Per me non impatta” dice Carbone riferendosi a Kouame e alla visuale di Sherri sul tiro di Cataldi. “Controlliamo tutto - dicono al VAR - Lui (Kouame) sta fermo e il pallone va dall'altra parte. Per me il gol è regolare. Il portiere vede il pallone partire e la posizione di Kouame non impatta sulla parata. Gol regolare". E Piccinetti fa così riprendere il gioco.

Durante la trasmissione, poi, Dino Tommasi, componente della commissione CAN, ha spiegato: “Ci sono tre elementi da prendere in considerazione. Kouamé è in posizione geografica di offside, ma è distante dal portiere, non prossimo. Poi il pallone parte da lontano e il portiere ha la visuale libera su questo. Bene ha fatto Carbone a dire subito che il gol era regolare e bene anche l'analisi di Serra e Mariani”.