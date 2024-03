La Fiorentina fallisce clamorosamente l'avvicinamento a Roma e Atalanta e il sorpasso sul Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un rammarico infinito, grande quanto il numero di rigori sbagliati di fila, per la Fiorentina: il 2-2 trovato a tempo scaduto dalla Roma vanifica le speranze di sorpasso viola sul Napoli e di avvicinamento ai giallorossi e all'Atalanta, in zona Champions. Due punti persi che potrebbero costare caso, nonché l'aggancio della Lazio domani.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 51, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Lecce 25, Udinese 24, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.