Esordio con tre punti alla prima ufficiale di Terzic con la maglia del Salisburgo. L'ex Fiorentina è partito alla grande

A pochi giorni dal suo approdo in Austria, subito titolare e in campo per 90 minuti con il Salisburgo per Aleksa Terzic. Con la maglia degli austriaci, all’esordio in campionato, nel primo turno di Bundesliga il Salisburgo ha battuto 2-0 in trasferta l’Altach.

L’ex Fiorentina è rimasto in campo per tutta la durata del match ed è stato autore anche di una buona prova. Impiegato nel suo ruolo naturale, come terzino sinistro in una difesa a quattro, Terzic è riuscito a completare 72 passaggi, mettendo a referto anche 4 cross.