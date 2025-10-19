Passano le ore e Allegri continua a perdere pezzi: vicino al forfait anche il compagno di Leao, occasionissima viola
Piuttosto incredibile la situazione in infermeria per il Milan, che questa sera ospiterà la Fiorentina a San Siro in condizioni a dir poco rimaneggiate: la sosta ha tolto ad Allegri Pulisic e Rabiot prima, quindi Estupinan e Nkunku mentre le ultime ore potrebbero costare caro a Ruben Loftus-Cheek, candidato ad affiancare Leao in attacco.
Come annunciato da Sky Sport infatti, l'inglese ha accusato un affaticamento muscolare durante la rifinitura e oggi verrà valutato: in caso di assenza, accanto al portoghese giocherà Saelemaekers, con il quasi esordiente Athekame a destra. Superfluo sottolineare quanto per la Fiorentina, tutto ciò rappresenti un'occasionissima.
