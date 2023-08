Italiano studia la formazione anti Rapid: Kayode rifiata, ecco Parisi. Da monitorare la situazione Amrabat

Non c'è tempo per gioire della vittoria di Genova: la Fiorentina ha già la testa al Rapid Vienna. subito un crocevia importante per la squadra di Italiano, che si giocherà contro la formazione austriaca l'accesso ai gironi di Conference League.

L'allenatore viola studia le mosse per affrontare il Rapid, con qualche cambio che sicuramente vedremo fin dal primo minuto. Secondo La Nazione, sarà Dodo a prendere il posto sulla destra, facendo rifiatare il clamoroso Kayode di Marassi. Cambio anche a sinistra, dove Parisi potrebbe rilevare capitan Biraghi. Al centro confermati Milenkovic e Ranieri. Per quanto riguarda il centrocampo da monitorare la situazione Amrabat, ma non è difficile che Italiano confermi in blocco Bonaventura, Arthur e Mandragora. Davanti possibilità per Kouame, squalificato contro la sua ex squadra, con Nico a sinistra. Occhio alla scelta dell'attaccante, con Nzola ancora in (leggero) vantaggio su Beltran.