Dopo essersi svincolato dalla Fiorentina, un difensore riparte dalla Serie C

Trova una nuova sistemazione l'ex difensore della Fiorentina Eduard Duțu, classe 2001 che si è svincolato dalla società viola a fine giugno dopo la girandola di prestiti degli ultimi mesi.

La sua nuova squadra

L'ex capitano della Fiorentina Primavera sarà un nuovo giocatore del Latina, che milita in Serie C e che lo ha ingaggiato per le prossime due stagioni.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato: “Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo di Eduard Dutu, difensore centrale classe 2001, che rinforzerà il reparto arretrato a disposizione di mister Bruno. In giornata è stato depositato il suo contratto biennale”.