La probabile formazione del Frosinone: un ex attaccante viola potrebbe essere della partita. E Di Francesco schiererà un tridente pesante

10 punti per la Fiorentina, ma pure 8 per il Frosinone che cerca di proseguire la propria striscia contro la banda di Italiano. Eusebio Di Francesco, in passato molto vicino a sedere sulla panchina viola, ma poi mai veramente giunto a Firenze, schiererà il suo classico 4-3-3, con Stefano Turati in porta e una linea composta da Oyono, Okoli dell’Atalanta, Simone Romagnoli e Marchizza.

In mediana, troveremo Barrenechea a guidare la regia, insieme a Garritano e Mazzitelli. Davanti tridente formato dall’ex viola Jaime Baez, lo juventino Soulé e l’ex centravanti del Bari Cheddira. Un altro ex papabile in attacco potrebbe essere Giuseppe Caso, alternativa al marocchino là davanti. Di seguito il probabile undici dei ciociari:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli S., Marchizza; Garritano, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco.