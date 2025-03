L'allenatore della Juve Stabia Guido Pagliuca ha parlato a margine della premiazione della Panchina d'Oro a Coverciano, evento nel quale Pagliuca è stato premiato con il primo premio per i tecnici di Serie C per la grande annata a Castellammare di Stabia. Queste le sue parole sul difensore viola in prestito Niccolò Fortini ai media presenti, tra cui anche Fiorentinanews.com:

“E' un giocatore di grande prospettiva, fa del lavoro quotidiano un aspetto importante per la sua crescita. E' un ragazzo umile e con qualità importanti sia a livello fisico che tecnico. E' importante che si basi sulla sua moralità, deve rimanere umile in un calcio in cui non è facile farlo. Abbiamo avuto il coraggio di metterlo in una partita difficile come quella contro la Samp, credo che farà benissimo in futuro. C'è stata la possibilità che tornasse alla Fiorentina a gennaio. Questo gli ha rallentato un po' il rientro dall'infortunio. Ovviamente per lui è stato emozionante perché sentir parlare di Fiorentina non può che emozionare un ragazzo giovane come lui. E' un ragazzo molto intelligente”.