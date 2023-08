La maglia numero 10 della Fiorentina cambia proprietario: addio Castrovilli, ecco chi è pronto ad indossarla la prossima stagione

Non sarà più sulle spalle di Gaetano Castrovilli la prestigiosa maglia numero 10 della Fiorentina. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, in attesa della numerazione ufficiale che sarà comunicata a breve dalla società viola, la dieci cambia proprietario in casa viola, dopo le ultime vicende che hanno riguardato il centrocampista viola: prima il mancato passaggio al Bournemouth, poi la nuova operazione. Adesso il nuovo stop e il rischio sempre più concreto per Castro di rimanere fuori dalle liste di Serie A e Conference almeno fino a gennaio.

Niente maglia numero 10 in campo per la Fiorentina almeno fino all'inverno? Non proprio. Perché il nuovo proprietario della "Diez", secondo quanto abbiamo raccolto, dovrebbe essere Nico Gonzalez, che lascerebbe così la maglia numero 22 indossata fin dal suo arrivo a Firenze e ben prima (anche nello Stoccarda dalla stagione 2018/19). Una scelta, quella di dare la 10 all'attaccante argentino, che mira sempre di più a metterlo al centro del progetto viola dei prossimi anni, scacciando via ogni dubbio su possibili imminenti cessioni.