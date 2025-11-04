Il candidato forte alla panchina di Pioli. L'obiettivo della società? Annunciarlo oggi

Da una parte c'è il muro contro muro che caratterizza i rapporti della Fiorentina con Stefano Pioli. Dall'altra c'è da decidere il suo successore sulla panchina viola.

Il candidato forte

La convulsa giornata di ieri ci ha proposto un candidato forte alla poltrona che è stata (è giusto dire così) occupata dal tecnico parmense e si tratta di Roberto D'Aversa, 50 anni, nato a Stoccarda in Germania, ma italianissimo.

Superata la concorrenza

L'obiettivo societario è quello di annunciarlo oggi. Nelle ultime ore D'Aversa ha superato la concorrenza, in particolare quella di Paolo Vanoli. Nessun contatto invece c'è stato con Raffaele Palladino che pure avrebbe avuto il gradimento di una parte della squadra.