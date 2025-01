Sul Corriere dello Sport-Stadio spazio per la Fiorentina in prima pagina: “Viola, due svolte” e in sommario: “Rocco chiama Palladino, Luiz Henrique a oltranza”. A pagina 18 in taglio alto: “Luiz Henrique, ora o mai più”, in taglio basso: “Gudmundsson-Beltran: il dubbio”. A pagina 19: “Palladino: ‘Sento la fiducia del club’”, in taglio basso: “Colpani all'esame di riparazione”.