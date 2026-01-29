Come cambia la lista UEFA della Fiorentina? Tanti enigmi in vista del ritorno della Conference: il punto

Dopo la chiusura del mercato di riparazione in data 2 febbraio alle ore 20:00, la Fiorentina avrà tempo fino al 5 febbraio per effettuare le modifiche alla propria lista UEFA, in vista del ritorno in campo per il playoff di Conference League. I viola saranno di scena il 19 febbraio in Polonia, contro lo Jagiellonia Bialystok.

Tre cambi a disposizione

Per la Fiorentina sarà possibile effettuare tre cambi rispetto alla lista depositata in data 2 settembre 2025, e non mancheranno dubbi e necessarie esclusioni dalla lista, in considerazione delle partenze dalla rosa viola e dei vari nuovi ingressi nell’organico a disposizione di Paolo Vanoli.

Le modifiche in entrata e uscita

Dalla Lista A sono usciti finora ben 6 calciatori: Dzeko, Pablo Marì, Nicolussi Caviglia, Richardson, Sohm e Viti. In lista c’è invece Abdelhamid Sabiri, totalmente fuori dal progetto tecnico e di fatto un ‘fuori rosa’. Dalla rosa viola è poi uscito Martinelli, che però era stato inserito nella Lista B, assieme a Comuzzo e Fortini, Kouadio e Braschi.

Solomon, Harrison, Brescianini, Fabbian: sono quattro i nuovi ingressi al momento dal mercato, ma non è ancora finita qui. C’è poi un Christensen di ritorno dallo Sturm Graz, che però difficilmente verrà inserito in lista, considerata la presenza di De Gea e Lezzerini e quella di Leonardelli in Lista B.

Le liste della Fiorentina allo stato attuale

LISTA A

De Gea, Dodô, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Sabiri

LISTA B

Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli

La Lista A imporrà paletti precisi alla Fiorentina, legati ai calciatori ‘formati localmente’ e a quelli ‘formati nella federazione’. Nella Lista A infatti, la quale può essere composta da un massimo di 25 giocatori, 8 posti come minimo sono riservati esclusivamente a "giocatori formati localmente" e nessun club può avere più di quattro "giocatori formati nella federazione" tra questi otto. Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza: la Fiorentina aveva infatti 23 calciatori in totale nella lista A prima del mercato invernale.

Le due categorie previste

‘Formati localmente’: calciatori formati da un club e tesserati per lo stesso club tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età. ‘Formati nella federazione’: calciatori formati da una federazione e tesserati per un altro club della stessa federazione per tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età.

La Lista B

Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni. Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B complessivamente). I club possono registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte CET del giorno prima di una partita.